Песков: нападением на представителя СМИ в Чечне должны заниматься правоохранители

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает не вопросом Кремля историю с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне.

"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля. По его словам, "в любом случае это вопрос для реагирования правоохранительных органов".

"Новая газета" сообщила, что поздно вечером 6 февраля в Грозном было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Марину Дубровину. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал это нападение провокацией с целью испортить имидж региона. Как сообщила ТАСС правозащитница Хеда Саратова, полиция выясняет обстоятельства нападения. Союз журналистов намерен следить за расследованием инцидента.