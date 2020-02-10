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Власти Липецкой области привлекут общественников к контролю за экологическими проектами

В этом году эксперты Росприроднадзора проверят 98 объектов, негативно влияющих на экологию региона. Особое внимание уделят сфере обращения с отходами

ЛИПЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены использовать инструменты общественного контроля в вопросах реализации проектов по защите окружающей среды, сообщил в понедельник журналистам глава региона Игорь Артамонов.

"Жители региона - первые, кто заинтересован в результатах этой работы, власть будет участвовать в выполнении всех проектов, контролировать их с привлечением общественного мониторинга", - сказал Артамонов. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о крупных предприятиях и снижении их выбросов в атмосферу, а также о полигонах для твердых бытовых отходов. "Это направление деятельности мы считаем очень важным для повышения качества жизни населения, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом", - подчеркнул глава региона.

В этом году эксперты Росприроднадзора запланировали проверить в области 98 объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Особое внимание уделят сфере обращения с отходами, в том числе проверкам региональных операторов и предприятий, эксплуатирующих полигоны. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора создали и укомплектовали специальный отдел государственного экологического надзора.

Сам Артамонов выразил уверенность в том, что совместная работа ведомства и областной администрации уже приносит результаты, он рассчитывает на дальнейшую эффективную и результативную работу. "Рассчитываем, что липецкий воздух станет чище, и в ближайшие годы жители почувствуют это на себе", - добавил он.

В качестве примера глава региона привел подписанное в мае прошлого года четырехстороннее соглашение между Минприроды России, Росприроднадзором, администрацией Липецкой области и Новолипецким металлургическим комбинатом. "Суть документа сводится к созданию эффективной системы мониторинга, которой будут доверять люди", - заключил Артамонов.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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