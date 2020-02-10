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В Госдуме опровергли информацию о заселении сирот в Керчи в непригодный для проживания дом

Депутат Константин Бахарев сообщил, что квартиры детей-сирот оборудованы всем необходимым, однако произошла задержка по пуску газа во внутридомовую сеть. Работы произведут до конца этой недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Информация СМИ, что детей-сирот в Керчи заселили в непригодный для жизни дом, не соответствует действительности, заявил в понедельник журналистам депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. По его данным, газ в квартиры 25 бывших воспитанников детдомов подключат до конца этой недели.

На сайте администрации Керчи 30 января появилось сообщение, что 25 воспитанникам детских домов города вручили ключи от квартир в новостройке на шоссе Героев Сталинграда, 14а. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. 9 февраля в крымских СМИ появились заявления детей-сирот, что они не могут вселиться в этот дом, поскольку в нем нет отопления.

"Распространенная некоторыми СМИ информация, что детей-сирот заселили в непригодный для жизни дом, не соответствует действительности. Квартиры в доме оборудованы всем необходимым: подведены коммуникации, установлено автономное отопление, вода и свет в доме есть. Задержка с подключением газа вызвана тем, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику в части разводки газовых сетей в доме. На данный момент все замечания устранены, комиссия Ростехнадзора на прошлой неделе выезжала на место и подтвердила это", - сказал Бахарев, слова которого распространила пресс-служба депутата.

Парламентарий отметил, что работы по пуску газа в квартиры уже начались. "Сегодня все новоселы приглашены в городскую администрацию, где представители Горгаза проведут с ними инструктаж и составят предварительный график пуска газа. Завтра планируется первый пробный пуск топлива в дом, а до конца недели он поступит в квартиры. Поэтому ждать до апреля, как сообщалось в СМИ, новоселам не придется", - добавил он.

На контроль ситуацию взял региональный штаб ОНФ. "Мы проверим каждую из 25 квартир, которые сиротам были выделены. Если увидим собственными глазами, что у них есть отопление и газ, то снимем этот вопрос с контроля", - сообщила ТАСС глава регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

В Госстройнадзоре Крыма ТАСС также подтвердили, что дом по шоссе Героев Сталинграда, 14а в Керчи ранее был сдан в эксплуатацию.

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