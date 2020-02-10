Роспотребнадзор приостановил работу центра "Тотошка" в Коми из-за нарушений

СЫКТЫВКАР, 10 февраля. /ТАСС/. Деятельность детского центра "Тотошка" в Коми приостановлена на 30 суток из-за многочисленных нарушений, выявленных Управлением Роспотребнадзора по республике. Работа центра приостановлена на 30 суток, сообщается на сайте управления.

"Постановлением Сыктывдинского районного суда от 31.01.2020 г. на 30 суток приостановлена деятельность семейного детского центра "Тотошка", расположенного в селе Выльгорт. При проведении эпидемиологического расследования причин возникновения трех случаев острой кишечной инфекции среди детей центра "Тотошка", были выявлены нарушения санитарного законодательства, которые стали причиной приостановления деятельности центра", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, на кухне нет необходимого оборудования, все продукты, и готовые блюда, и сырье, хранились в одном холодильнике. Не проводилась качественная уборка кухни, посуды и инвентаря, что привело к росту кишечных бактерий. Сотрудники центра закупали продукты для приготовления блюд без подтверждающих документов на их качество. Выявлены нарушения сроков годности и при хранении готовых блюд.

Помимо этого, в центре и на прилегающей территории нет условий для прогулок и занятий физкультурой. Выявлены и другие нарушения, сообщили эпидемиологи.

По информации с официальной страницы центра "ВКонтакте", "Тотошка" известен как частный детский сад, куда принимали детей на адаптацию перед устройством в детсад или тех, кому не хватило мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Также в центре проводились развивающие занятия для детей разного возраста.