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В Думу внесли законопроект о праве многодетных семей на соцпомощь независимо от их дохода

Авторы инициативы считают, что реализация документа не потребует дополнительных денежных затрат

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, дающий семьям с тремя и более детьми право на получение государственной социальной помощи на основании соцконтракта независимо от величины их среднедушевого дохода. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива предусматривает предоставление семьям, имеющим трех и более детей, права на заключение социального контракта и получение социальных услуг вне зависимости от величины их среднедушевого дохода.

"Предусмотренные законопроектом изменения позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход, как правило, незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолевать трудную жизненную ситуацию, создавать достойные условия для содержания и воспитания детей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Разработчики документа ссылаются на необходимость получения хорошего образования, развития трудовых навыков, ранней профориентации детей, а также оказания помощи в получении дополнительного образования для родителей, открытии своего дела, ведении личного подсобного хозяйства. По мнению сенаторов, поддержка указанных направлений в рамках соцконтрактов будет способствовать финансовой устойчивости многодетных семей. "Поддержка многодетных семей будет носить адресный характер, позволит им справляться с трудностями", - отмечается в сопроводительных материалах.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, а также члены комитета по социальной политике Инна Святенко и Елена Бибикова. По их словам, реализация документа направлена на эффективное использование бюджетных средств и не потребует дополнительных денежных затрат.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография". Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.

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Теги
РоссияКарелова, Галина НиколаевнаБибикова, Елена ВасильевнаСвятенко, Инна Юрьевна
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