Попова сообщила, что в России достаточно стабильная ситуация по заболеваемости гриппом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости гриппом в России, по сравнению с Европой и США, достаточно стабильная, в частности, благодаря вакцинации. Об этом в понедельник журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В США сегодня на самом деле непростая ситуация по заболеваемости гриппом. Такая же непростая ситуация по заболеваемости гриппом в Европе и достаточно стабильная ситуация в Российской Федерации. Относительно предыдущих лет ниже среднемноголетнего уровня. Относим это за счет своевременно проведенных противоэпидемических мероприятий, проводимых и сегодня, и за счет высокого уровня иммунизации населения. Практически половина россиян сегодня имеет поствакцинальный иммунитет против гриппа", - сказала она.

При этом Попова сообщила, что превышения порогового уровня заболеваемости по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю отмечались в 23 регионах России.