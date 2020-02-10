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Китайская вирусная пневмония

Более 260 россиян ждут новых авиабилетов на рейсы из Китая или возврата денег

В Минтрансе уточнили, что речь идет о пассажирах S7 и "Уральских авиалиний"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 260 россиян, которые должны были вернуться из Китая в Россию самолетами S7 и "Уральских авиалиний" до 29 февраля, ожидают оформления на другие рейсы или возврата денег. Об этом сообщили в понедельник в Минтрансе РФ.

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"197 пассажиров "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 263 пассажира - гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", - говорится в сообщении.

6 февраля министерство сообщало, что оформления билетов на другие рейсы или возврата средств ожидают 1765 россиян. Их пересаживают на самолеты "Аэрофлота", поскольку S7 прекратила летать из Китая в Россию 4 февраля, а "Уральские авиалинии" - 7 февраля.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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