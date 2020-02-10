Мировой суд сделал устное замечание экс-председателю кабмина Чувашии за оскорбление

ТАСС, 10 февраля. Бывший председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин в понедельник получил устное замечание от мирового суда за оскорбление участника публичного мероприятия, сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Алексей Якушевич.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что речь идет об оскорблении, прозвучавшем в адрес депутата Госсовета Чувашии Сергея Семенова. Инцидент произошел во время собрания вкладчиков Чувашкредитпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 7 ноября 2019 года.

"Суд признал факт совершения правонарушения. С учетом того, что деяние малозначительное и ввиду примирения сторон суд ослабил наказание, ограничившись устным замечанием", - сказал собеседник агентства.

Якушевич добавил, что оскорбленное лицо, фамилию которого он не уточнил, теперь не желает привлекать чиновника к ответственности. "Согласно статье 2.9 КоАП ("Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения"), любое дело об административном правонарушении можно прекратить в связи с его малозначительностью. Судья этим воспользовался", - уточнил он.

Моторин 6 февраля назначен заместителем председателя кабинета министров Чувашии - министром экономического развития и имущественных отношений республики. От исполнения обязанностей председателя кабинета министров Чувашии он освобожден. Исполнение обязанностей председателя кабинета министров республики возложил на себя врио главы Чувашии Олег Николаев.