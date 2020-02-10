В Петербурге запустили проект для поддержки молодых российских авторов "Чтения со смыслом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Проект поддержки молодых российских авторов "Чтения со смыслом" запустили в понедельник в Санкт-Петербурге. Организаторы объявили конкурс произведений, лучшие из которых для зрителей прочтут актрисы Мария Миронова и Елизавета Боярская, сообщила на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС автор проекта, писатель Ирада Вовненко.

"Большой сайт запускается с 1 марта - это точка отсчета, когда мы будем получать первые произведения. Осенью, начиная с сентября, мы начнем уже читать молодых авторов, будем приглашать их в Петербург. Кульминация пройдет в Петербурге на сцене Александринского театра - там прозвучат уже произведения молодых авторов", - рассказала Вовненко.

По ее словам, темой проекта станет вопрос "Кто я?". Лучшие произведения прочтут для публики российские актеры Елизавета Боярская, Мария Миронова, Анатолий Белый. Участники чтений смогут обсудить их работы в ходе мероприятия. Также наградой для лучших авторов станет публикация в сборнике.

"Сборник или альманах, он будет связан с творчеством молодых авторов. Молодому автору очень трудно пробиться, чтобы тебя напечатали, потому что публикация незнакомого автора - это гарантированный провал по продажам для издательства", - пояснил один из организаторов проекта, писатель и филолог Андрей Аствацатуров.

Откроется проект вечером в понедельник в Домашнем театре Юсуповского дворца. Заслуженная артистка РФ Мария Миронова прочтет несколько рассказов из нового сборника Ирады Вовненко "Отражение". Автор и чтец будут говорить со зрителями на темы, затронутые в этих рассказах.