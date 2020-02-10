Минпросвещения запустило портал с информацией для желающих стать приемными родителями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России запустило всероссийский портал с разъясняющей информацией для желающих стать приемными родителями.

"Начал работать всероссийский информационный портал Минпросвещения, на котором собрана информация по усыновлению в России: анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных", - говорится в сообщении министерства.

С 25 февраля потенциальные приемные родители, которые имеют заключение о возможности быть опекуном или усыновителем, через соответствующий раздел портала смогут записаться на прием в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Также желающие могут ознакомиться с информацией о формах семейного устройства, посмотреть образцы заявлений и анкет и узнать ответы на часто задаваемые вопросы в разделе "Приемным родителям". Кроме того, на портале в разделе "Законодательство" представлены официальные документы и законодательные акты, относящиеся к усыновлению детей.