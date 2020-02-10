В Татарстане предложили ввести в Конституцию пункт о молодежной политике

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Предложение ввести в Конституцию пункт о молодежной политике прозвучало в ходе встречи председателя Государственного совета Татарстана Фарида Мухаметшина с членами молодежного парламента при Госсовете республики и лидерами молодежных организаций. Об этом в понедельник сообщается на сайте парламента региона.

"Участники круглого стола были едины во мнении, что в 72-й статье Конституции России, в которой речь идет о предметах совместного ведения, следует ввести пункт о молодежной политике. Председатель Государственного совета предложение поддержал, отметив, что важно найти точную формулировку", - говорится в сообщении.

Собравшиеся передали Мухаметшину свои предложения по внесению изменений в Конституцию. Он поддержал многие из них, отметив, что абсолютно все инициативы будут обсуждены и, возможно, найдут отражение в федеральном и местном законодательстве.

Мухаметшин отдельно остановился на поправках, которые повышают роль местного самоуправления, уточнили в пресс-службе Госсовета республики. Речь идет о четком закреплении налоговой базы за муниципалитетами для исполнения ими собственных полномочий. По словам Мухаметшина, две трети поселений страны на сегодняшний день являются дотационными.

"Мы в Татарстане уделяем особое внимание деятельности муниципальной власти, самой близкой в стране, ведь от этого зависит в целом жизнь села, а в широком смысле - сохранение традиций многонационального народа, поскольку лучше всего обычаи передаются именно в сельской местности", - цитирует его пресс-служба Госсовета Татарстана.

С позицией Мухаметшина согласилась председатель Аграрного молодежного объединения, заместитель председателя молодежного парламента Диляра Шувалова. По ее мнению, повысить качество жизни сельчан можно будет в том случае, если весомая часть собираемых налогов останется в муниципалитете. Она также предложила закрепить в законодательстве форму участия граждан в территориальных общественных самоуправлениях (ТОС).

Другие предложения

Руководитель комиссии по науке, инновациям и молодежному предпринимательству молодежного парламента Анаит Аракелян сообщила о необходимости законодательно прописать права и свободы гражданина в интернете. По ее словам, сегодня люди живут в полноценном виртуальном пространстве, работают, отдыхают и общаются, поэтому "следует определить уровень и формы правового регулирования, может быть даже принять Информационный кодекс".

"Сегодня на встрече также прозвучали предложения о законодательном закреплении статуса молодого специалиста, принятии отдельного закона о государственной поддержке молодых семей", - говорится в сообщении.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.