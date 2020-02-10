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В аэропорту Сочи во время погрузки багажа уронили клетку с собакой

Воздушная гавань возместит ущерб хозяйке животного

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи готов возместить ущерб клиентке, клетку с собакой которой во время погрузки багажа в воздушное судно уронил один из грузчиков. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Мы провели служебную проверку. В результате выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски [в которой находилась собака] с тягача. Международный аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес зале", - сообщили в пресс-службе, отметив, что собака в результате инцидента не пострадала.

В пресс-службе добавили, что сотрудники аэропорта постарались починить клетку и перевязали ее скотчем, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. Работник, по чьей вине произошел инцидент, больше не является сотрудником аэропорта.

 

Теги
РоссияКраснодарский край
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