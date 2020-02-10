Депутаты Европарламента призвали не разрешать марш в честь легиона "Ваффен СС" в Риге

РИГА, 10 февраля. /ТАСС/. Обращение 38 депутатов Европарламента с требованием не разрешать проведение в Риге шествия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта передали в понедельник властям республики представители партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Обращение депутатов Европарламента о недопустимости прославления легиона СС передано в Рижскую думу, Сейм (парламент) и правительство Латвии", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook. Соответствующий документ был подан по предложению лидера этой политической силы и депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок. "Мы подаем председателю Рижской думы обращение, подписанное 38 депутатами Европарламента, не согласовывать акцию, предназначенную для чествования тех, кто был пособниками Гитлера, участвовал во Второй мировой войне на стороне фашистов", - указала она.

"Было собрано 38 подписей депутатов большинства стран Евросоюза и практически из всех фракций ЕП, кроме крайних правых. Необходимо напомнить, что 16 марта сейчас - это дата, которая связана не только и не сколько с позорными страницами Второй мировой войны, но и с днем, когда в Риге собираются неонацисты со всей Европы, в том числе и с постсоветского пространства. Это позорный день, потому что он дает возможность сторонникам радикальных неонацистских идей пройти по центру Риги и выставить таким образом Латвию в очень неблагоприятном свете на европейском уровне", - указал со своей стороны сопредседатель РСЛ и бывший депутат ЕП от Латвии Мирослав Митрофанов.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.