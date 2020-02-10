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75-летие Победы

Реконструкторы в Петербурге ко Дню Победы воссоздадут облик Ленинграда 1945 года

Проект реализуют в рамках фестиваля "Молодежь 9 мая 1945"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Петербургские студенты воссоздадут исторический облик Ленинграда, каким он был 9 мая 1945 года, в рамках фестиваля "Молодежь 9 мая 1945", который организуют в центре города к 75-летию Победы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

"Фестиваль будет организован на Большой Конюшенной улице. Вузы Петербурга совместно с предприятиями города и реконструкторами воссоздадут исторический Ленинград 9 мая 1945 года с переходом в современный Петербург", - сообщила пресс-секретарь комитета Татьяна Лебедева.

Мероприятие будет включать несколько тематических локаций: фотозоны, выставки, мастер-классы, фудкорты и многое другое. Реконструкции пройдут и в других местах Петербурга и Ленинградской области - например, в Кронштадте воссоздадут один из боев Великой Отечественной войны с применением исторической техники, авиации, работой выставки вооружения времен войны.

С февраля в Петербурге начнутся образовательные и волонтерские программы, посвященные 75-летию Победы, одной из важнейших станет международная акция "Внуки Победы", которая пройдет в рамках одноименного международного проекта. Потомки участников битвы за Ленинград, живущие в регионах России и в зарубежных странах, примут участие в волонтерских и мемориальных мероприятиях.

"Всех участников подключат помогать на памятных мероприятиях в городе, их ждет очень насыщенная программа и знакомство с Петербургом. Отбор будет строгий, нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что твой родственник сражался на территории Ленинграда, а также доказательства родства", - сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Татьяна Лебедева.

Среди мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы, заявлены и конкурсные программы. В среду у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище прошел районный этап конкурса "Эстафета памяти - Почетный караул". В нем участвуют школьные и студенческие отряды, которые должны продемонстрировать навыки строевой подготовки, несения почетного караула, а также знания по истории Второй мировой войны. Те, кто победит в районных этапах, в апреле будут соревноваться в финале за право встать в почетный караул 9 мая и в дни проведения городских торжественно-траурных церемоний.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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