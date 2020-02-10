Группа Госсовета предлагает компенсировать расходы промпредприятий на кафедры при вузах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Промышленность" намерена предложить на очередном заседании частично компенсировать расходы промышленных предприятий, связанные с созданием и работой кафедр при учреждениях среднего и высшего образования для подготовки профессиональных кадров, сообщил в понедельник возглавляющий рабочую группу губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Предлагаем частично компенсировать промышленным компаниям расходы на создание и деятельность их базовых кафедр, лабораторий, учебных центров в вузах, техникумах и колледжах. Причем речь идет не только о тех, что уже существуют, но и о вновь создаваемых. По результатам работы всех подгрупп подготовлено 21 предложение, подробно мы их обсудим на предстоящем в среду мероприятии [заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Промышленность"]", - сказал Дюмин, выступая на расширенном заседании Союза машиностроителей России.

По словам губернатора Тульской области, частичная компенсация станет одной из мер поддержки, необходимых при формировании устойчивой системы подготовки профессиональных кадров для промышленности. Для этого, в частности, как отметил Дюмин, необходимо реализовать комплекс мер по модернизации высшего образования в регионах.

Как добавил Дюмин, рабочая группа Госсовета, эксперты, представители регионов, трудовые коллективы, предприятия, входящие в Союз машиностроителей России, отработали всего более 2 тыс. предложений. По итогам всех подгрупп подготовлен ряд предложений, которые, в частности касаются дозакупок оборудования, программ диверсификации и исполнения гособоронзаказа, повышения качества продукции и исполнения услуг.