Фальков заявил, что вузам нужно выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российскому бизнесу и вузам необходим продуктивный диалог для взаимодействия. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Мы видим, что у нас есть отдельные удачные примеры взаимодействия бизнеса и науки. Думаю, надо нам всем вместе - и министерству, и РАН - помогать университетам, вузам, научным организациям выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом. Бизнес должен увидеть реальные преимущества взаимодействия с университетами и академическими институтами", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки также подчеркнул, что образовательным и научным организациям необходимо перестать воспринимать компании из реального сектора в качестве спонсоров.

"Эту точку зрения нужно менять, потому что бизнес должен с удовольствием вкладывать в университеты и вузы, понимая, что он решает в том числе и свои задачи. Чтобы это работало, должна быть экономическая проекция исследовательской деятельности. Надо понимать, какие цели и задачи ставит перед собой компания, и уважительно к этому относиться", - добавил министр.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.