Минобрнауки намерено определить роль вузов в развитии российских регионов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намеревается разработать критерии для вузов, которые определят влияние университетов на региональное развитие. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"В новой редакции внимание будет уделяться не только тем показателям, что уже есть, но и взаимодействию с реальным сектором экономики. Будут выработаны критерии, которые определят роль университетов в региональном развитии. В идеале университеты должны стать драйверами регионального развития", - сказал министр.

Кроме того, Фальков заявил о намерении расширить список вузов, финансируемых проектом "5-100", а также о решении повысить статус российского образования и продвинуть его позиции на мировой арене. Он отметил, что для этого необходимо наличие центров образования и науки не только в Москве и Санкт-Петербурге, а во всех городах страны.

Целью проекта "5-100" является повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Проект направлен на максимизацию конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых ее получил 21 университет.