Во Вьетнаме число инфицированных коронавирусом увеличилось до 15

ХАНОЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Новый случай острой респираторной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, зафиксирован во вторник во Вьетнаме. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 15 человек, сообщило министерство здравоохранения.

Последней инфицированной коронавирусом стала трехмесячная девочка из северной вьетнамской провинции Виньфук. В Минздраве считают, что она могла заразиться в доме своей бабушки, у которой раньше также подтвердили аналогичный диагноз. Таким образом, из 15 установленных во Вьетнаме случаев заражения коронавирусом 10 пришлись на провинцию Виньфук.

Первый случай заражения острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом, был отмечен во Вьетнаме 23 января. За прошедший период в число инфицированных, помимо вьетнамцев, попали двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. Шестеро из заболевших уже полностью вылечились и покинули медицинские учреждения.

С целью предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили состояние эпидемиологической угрозы. По всей стране отменены массовые мероприятия, до 17 февраля закрыты детские сады, прекращены занятия в школах и вузах.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1016 инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.