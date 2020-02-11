Китай построит в Африке новейший медицинский центр. В США выступают против этого проекта

ПРЕТОРИЯ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Китай приступает к реализации плана по строительству в Эфиопии Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом сообщила в понедельник эфиопская радиостанция Fana.

"В Африке периодические возникают эпидемии разных болезней, включая малярию и холеру, происходят вспышки [лихорадки] Эбола, поэтому необходимо предпринять усилия с тем, чтобы им противостоять", - заявил посол КНР в Эфиопии Тан Цзянь. По его словам, новый центр позволит улучшить ситуацию со здравоохранением на континенте, в первую очередь, за счет контроля и профилактики заболеваний.

Одновременно, по словам Тан Цзяня, Китай хочет продемонстрировать свою солидарность с населением Африки.

Центр будет построен на территории штаб-квартиры Африканского союза (АС), которая находится в Аддис-Абебе. Он будет оказывать помощь всем странам континента в целях улучшения эпидемического надзора и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр также займется профилактикой инфекционных заболеваний.

"Мы поможем построить лаборатории, офисы", - подчеркнул посол. По его словам, с завершением строительства центра потенциал стран Африки в борьбе с опасными болезнями значительно увеличится. При этом CDC займется и подготовкой африканских врачей, и специалистов в области медицины. Согласно планам, на строительство медицинского центра потребуется два года.

Тан Цзянь подчеркнул, что Китай занимается в Африке не только строительством инфраструктуры. Он напомнил, что КНР и Эфиопия сотрудничают в области медицины и здравоохранения с 1974 года, когда первые китайские врачи были направлены в эту страну на востоке Африки. Китай продолжал все эти годы готовить кадры для эфиопской системы здравоохранения, а также выплачивал стипендии группе студентов медицинских вузов.

Новый центр будет иметь статус специального учреждения Африканского союза. Он станет платформой для обмена между странами-членами АС информацией об эпидемиологической ситуации в разных частях континента, реализации совместных мероприятий в медицинской области и для проведения исследований.

Болезни и экономика

Нынешние ограниченные возможности стран Африки по борьбе с эпидемиями опасных болезней негативно влияют и на их экономическое развитие, считает Тан Цзянь. "Новый медицинский центр поможет значительно улучшить ситуацию в области здравоохранения во всей Африке", - заметил он, подчеркнув, что это должно позитивным образом сказаться и на экономике африканских государств.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно экономика Африки теряет $2,4 трлн из-за болезней среди населения континента и их последствий, включая раннюю смертность. На неинфекционные заболевания приходятся экономические потери в размере $1,1 трлн или 37,12% от всех потерь. При этом инфекционные заболевания приносят убытки в $808 млрд или 27% от общего объема ущерба.

Так, вызванная вирусом Эбола эпидемия 2014 года в странах Западной Африки привела в трех странах - Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне - к потере ВВП до 5%. При этом, согласно подсчетам Всемирного банка, Либерия в течение года понесла убытки в размере $240 млн, Гвинея - $535 млн и Сьерра-Леоне - $1,4 млрд. До сих пор эти страны ощущают последствия эпидемии, оказавшей сильное негативное воздействие на их экономики.

При этом ускоренный рост ВВП стран Африки позитивно влияет на их развитие. Так, быстрый экономический подъем некоторых стран континента привел к значительному увеличению продолжительности жизни их населения.

Подозрения Вашингтона

Соединенные Штаты крайне обеспокоены планами Китая построить в Эфиопии общеафриканский медицинский центр. Как сообщила 6 февраля британская газета Financial Times, Вашингтон считает, что данный центр может представлять собой часть "шпионской программы" Пекина. Именно поэтому США готовы предпринять необходимые действия для того, чтобы заблокировать данный проект, отмечает издание. Более того, беседовавший с газетой американский чиновник заявил, что Китай представляет угрозу для Африки, так как планирует "похитить огромные объемы геномных данных".

В этой связи официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил 7 февраля, что "это - смешное утверждение". "Оно свидетельствует о том, что некоторые люди в США делают свои предположения, исходя из собственного поведения", - подчеркнул дипломат. По его словам, данное утверждение также нелепо, как и утверждения о том, что Китай строит в странах Африки здания парламентов и конференц-центров для кражи данных и секретов.

Китай указывает, что идея построить передовой медицинский научный центр в Африке появилась после того, как эпидемия 2014 года на западе континента, вызванная вирусом Эбола, продемонстрировала плохое состояние африканской системы здравоохранения. С 2015 года Пекин начал помогать странам Африки в создании и укреплении системы безопасности в области здравоохранения.

В 2016 году КНР и США подписали меморандум о взаимопонимании и совместной поддержке строительства CDC в Африке. Вашингтон и Пекин также договорились, что будут оказывать необходимую помощь этому центру при условии, что определяющую роль в проекте будут играть африканские страны.

Пекин указывает, что США и ряд западных стран закрыли свои посольства и эвакуировали дипломатов из трех стран Западной Африки после того, как в 2014 году там началась эпидемия лихорадки Эбола. В свою очередь, Китай направил в тот период в пострадавшие районы более 1 тыс. военных и гражданских врачей для оказания помощи населению.