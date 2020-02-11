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Ученые разработают методику для не проводившихся ранее полных учетов белых медведей

Проект будет финансировать компания "Роснефть"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые в сотрудничестве с WWF России в ходе впервые проводимого полного учета популяции краснокнижных белых медведей на территории страны разработают методику, которую используют для сравнительных исследований, говорится в сообщении пресс-службы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Минприроды в 2020-2023 годах впервые проведет полный учет численности белых медведей и организует мониторинг состояния их популяции в рамках нацпроекта "Экология". Финансированием проекта займется компания "Роснефть", которая в 2019 году высказала намерение оказать поддержку инициативе Минприроды РФ "Бизнес и биоразнообразие". Результаты исследования не только покажут численность краснокнижного вида в России, но станут точкой отсчета для отслеживания его динамики, когда с уверенностью можно будет сказать, как на вид влияют глобальные изменения в Арктике.

"Подобного авиаучета белых медведей не проводилось никогда. Подсчеты вели только в отдельных регионах, <...> но благодаря этим экспедициям удалось накопить опыт учетных работ, который будет использован при дальнейших исследованиях. Есть апробированная методика, по которой Всемирный фонд дикой природы считал медведей в Чукотском море несколько лет назад <...> Именно на основе этого опыта будет разрабатывается методика будущих учетов", - приводятся в сообщении слова главного координатора проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаила Стишова.

Опыт предыдущих локальных подсчетов медведей показал, что кроме проблем, связанный с удаленностью - например, из-за слабо развитой инфраструктуры могут возникнуть сложности с дозаправкой самолетов - есть необходимость учитывать сезон при выборе места подсчета животных, а также температуру окружающего воздуха.

"Необходимо выбрать сезон, в который будет проводиться учет: животных как правило считают или в тот момент, когда наибольшая поверхность океана покрыта льдом, или же, напротив, в теплый сезон, когда абсолютное большинство популяции концентрируется на побережьях и на кромке льда <...> Тепловизоры, которые с 80-х годов используют в Арктике для мониторинга и учета животных, лучше работают там, где теплее - чем сильнее понижается температура, тем хуже приборы "видят" белых медведей", - уточняется в сообщении.

Тепловизоры в морозы хуже "видят" белых медведей из-за того, что хищники при понижении температуры, используя свои теплоизоляционные возможности, практически не выделяют тепло, по которому их вычисляет прибор.

О географии, сроках и целях

Благодаря программе ученые планируют произвести учет популяции белого медведя и получить полную информацию о местах его обитания и актуальных угрозах сохранения вида. В 2021 году исследования должны пройти в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году - в море Лаптевых и Карском море, в 2023 - в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. Специалисты впервые в истории смогут получить наиболее полную информацию о численности белого медведя на территории страны.

"Если учет по той же методике удастся повторить через 10-15 лет, то будет ясна динамика численности и станет понятно, что происходит с тремя российскими популяциями белых медведей. С большей уверенностью можно будет говорить о том, что им угрожает, а что не представляет опасности, и как этот вид реагирует на глобальные изменения в Арктике", - говорится в пресс-релизе.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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