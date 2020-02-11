Центр по изучению русского языка открылся в Гаване

ГАВАНА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Подготовительный факультет для студентов и соискателей, планирующих обучение в России, открылся в понедельник в столице Кубы. На церемонии присутствовали заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская, заместитель министра высшего образ Кубы Мириам Альпизар и посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотим опробовать несколько новый формат обучения студентов, где они готовятся к изучению предметов на русском языке, еще определяясь со своим профессиональным выбором и с выбором университета. В России сегодня реализуется федеральный проект "Экспорт образования", и мы хотим, чтобы этот экспорт касался и погружения в предметы изучения через русский язык, что усилило бы наши научные и образовательные контакты", - отметила Боровская. По ее словам, организация подобных центров обучения является "важной точкой сотрудничества" между Россией и Кубой.

Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов подчеркнул важность проекта не только для образовательной деятельности, но и для двусторонних отношений в целом. "В настоящее время осуществляется ряд совместных проектов и в экономической сфере, в частности модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры. Поэтому будут востребованы специалисты, которые владеют не только своей профессией, но и русским языком", - сказал дипломат.

В церемонии открытия приняли участие представители Южного федерального университета, Гаванского университета, Центрального университета "Марта Абреу" в Лас-Вильясе и Университета Гуантанамо.

Кафедра русского языка в Гаванском университете

В мае 2017 года на факультете иностранных языков Гаванского университета открылась кафедра русского языка и литературы Института им. А.С. Пушкина. Институт обеспечил ее новыми учебниками по русскому языку, литературе и истории, а также оборудовал компьютерами, которые подключены к серверу с ресурсами портала "Образование на русском".

Сейчас в Гаванском университете русский язык изучают около 80 человек. Обучение рассчитано на шесть лет - с подготовительного курса по пятый, после чего выпускникам выдается диплом бакалавра по специальности "Русский язык и второй иностранный язык". Позже некоторые учащиеся приезжают в РФ на особых условиях: за счет средств федерального бюджета оплачивается не только их обучение, но и перелет, проживание и медицинская страховка.