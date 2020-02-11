СМИ: число зараженных коронавирусом в Таиланде выросло до 33

ТАСС, 11 февраля. Еще один случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Таиланде. Как сообщает во вторник газета Bangkok Post, число инфицированных в стране возросло до 33.

Коронавирус был выявлен у 54-летней гражданки КНР, прибывшей из Уханя. После приезда в Таиланд она контактировала с другим заразившимся из Китая. На данный момент китаянка помещена в карантин. По словам главы департамента по контролю за заболеваниями, состояние женщины не является тяжелым.

На настоящий момент 23 инфицированных в стране проходят лечение, 10 других выздоровели и выписались из больниц.

Ранее власти Таиланда объявили, что будут проверять всех пациентов, проходящих лечение от гриппа, на пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Причиной тому послужила схожесть симптомов двух заболеваний.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.