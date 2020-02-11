МФЦ в малых населенных пунктах будут принимать граждан ежедневно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, которые были утверждены 22 декабря 2012 года. Согласно нововведениям, количество окон приема на каждые 5 тыс. жителей может быть увеличено по решению учредителя (в настоящий момент должно быть одно окно), и кроме того, в малых населенных пунктах предусматривается возможность оказания услуг в один из выходных дней.

"Прием заявителей в МФЦ, расположенном на территории муниципального образования, осуществляется в соответствии со следующим графиком работы: в муниципальном образовании с численностью населения более 15 тыс. человек - с возможностью получения государственных и муниципальных услуг в один из выходных дней, а также в один из рабочих дней в вечернее время до 20 часов", - отмечается в документе. В предыдущей редакции правил для МФЦ в населенных пунктах с численностью населения до 25 тыс. человек работа в один из выходных дней не была обязательной.

Кроме того, МФЦ должны работать в населенных пунктах, где проживает 25 тыс. жителей не менее 30 часов в неделю, в городах и поселках с населением от 25 до 100 тыс. жителей - не менее 40 часов в неделю.