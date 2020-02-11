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Омбудсмен Башкирии предложил не возбуждать дело на предотвративших преступление граждан

Инициатива связана с возбуждением дела на уфимца, избившего подозреваемого в совершении развратных действий в отношении подростков

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов предложил дополнить Уголовный кодекс нормой об освобождении от уголовной ответственности граждан при пресечении ими противоправных действий других. Инициатива связана с возбуждением дела на уфимца, избившего подозреваемого в совершении развратных действий в отношении подростков.

"Предлагаю внести дополнение в Уголовный кодекс, норму об освобождении от уголовной ответственности граждан, при пресечении ими противоправных действий иных лиц. В настоящее время проводится мониторинг подобных ситуаций и анализируется судебная практика для подготовки обращения в адрес председателя Госсобрания Башкирии с просьбой обратиться в Государственную думу с законодательной инициативой о дополнении федерального законодательства", - сказал Каюмов ТАСС во вторник.

Уполномоченный уточнил, что решение по каждому инциденту должно приниматься после детального изучения всех обстоятельств.

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