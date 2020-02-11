{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия в мае обсудит механизм введения оценки профобразования с другими странами

В заседании рабочей группы примут участие около 300 стран

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено обсудить с другими странами механизм введения оценки профессионального образования на заседании рабочей группы проекта "Образование-2030" в мае 2020 года в Москве, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IV Международной конференции по управлению качеством образования.

По его словам, заседание рабочей группы, в котором примут участие около 300 стран, состоится в Москве 18-19 мая. Такое решение было принято Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Министр напомнил, что в Казани на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills от РФ была выдвинута инициатива по введению оценки профессионального образования.

"Мы достигли предварительной договоренности и поддержки ОЭСР в этом направлении. Как раз 18-19 мая мы уже более конкретно и детально обсудим вместе с WorldSkills уже механизмы реализации этой оценки", - добавил Кравцов.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Симферополе не будут вводить ограничения водоснабжения
Специалисты уже занимаются снижением уровня потерь в сетях водоснабжения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС