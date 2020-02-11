Россия в мае обсудит механизм введения оценки профобразования с другими странами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено обсудить с другими странами механизм введения оценки профессионального образования на заседании рабочей группы проекта "Образование-2030" в мае 2020 года в Москве, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов на IV Международной конференции по управлению качеством образования.

По его словам, заседание рабочей группы, в котором примут участие около 300 стран, состоится в Москве 18-19 мая. Такое решение было принято Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Министр напомнил, что в Казани на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills от РФ была выдвинута инициатива по введению оценки профессионального образования.

"Мы достигли предварительной договоренности и поддержки ОЭСР в этом направлении. Как раз 18-19 мая мы уже более конкретно и детально обсудим вместе с WorldSkills уже механизмы реализации этой оценки", - добавил Кравцов.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.