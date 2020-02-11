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Глава ВС РФ предложил отнести нетяжкие экономические преступления к уголовному проступку

Вячеслав Лебедев, считает, что такое решение "устранит дальнейшую криминализацию общества, повысит социальный комфорт граждан"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает законодательно закрепить возможность отнесения нетяжких преступлений в сфере экономики к уголовному проступку, за который не предполагается судимость. Такое предложение он озвучил на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в котором участвует в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Представляется, уважаемые коллеги, что институт уголовного проступка может быть распространен и на другие составы преступлений. Например, на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики (раздел 8 УК РФ), которые совершены впервые и не связаны с применением насилия", - сказал Лебедев.

По его словам, такое решение "устранит дальнейшую криминализацию (наличие судимостей - прим. ТАСС) общества, повысит социальный комфорт граждан и будет способствовать более эффективному достижению целей уголовного законодательства".

"Реализация этого предложения позволит ежегодно применять институт уголовного проступка в отношении более 100 тысяч лиц", - отметил глава ВС РФ.

Лебедев напомнил, что Верховный суд РФ еще 31 октября 2017 года внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия "уголовного проступка", который позволит исключить рост судимостей за преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, и совершенные впервые. Он подчеркнул, что этот вопрос "сохраняет актуальность".

В новость были внесены изменения (13:17 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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