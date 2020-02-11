По итогам совещания Мишустина приняты решения по использованию опыта "Кванториумов"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Опыт детских технопарков "Кванториум" может использоваться в основных образовательных программах. Такое решение принято по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

"Проанализировать деятельность сети детских технопарков "Кванториум" в субъектах Российской Федерации, включая опыт Новгородской области, в рамках национального проекта "Образование" и внести предложения по интеграции их в реализацию основных образовательных программ общего образования с использованием сетевых форм обучения", - говорится в документе.

Стационарные и мобильные детские технопарки-кванториумы создаются по нацпроекту "Образование". К 2024 году в России должно быть создано 245 детских "Кванториумов" и 340 мобильных технопарков. Распоряжение о создании "Новгородского Кванториума" было подписано в июне 2017 года, открытие технопарка состоялось в октябре 2018 года. Первый мобильный "Кванториум" начал работать в регионе в октябре 2019 года.

Еще два решения касаются финансирования строительства социальных объектов. "При предоставлении проектно-сметной документации правительством Новгородской области обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. выделение средств из федерального бюджета на реконструкцию и переоснащение медицинским оборудованием "Областного клинического родильного дома" и "Областной детской клинической больницы", - отмечено в решениях по итогам совещания. В них также предписано: "При предоставлении проектно-сметной документации Правительством Новгородской области обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выделение средств в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на финансирование строительства дома-интерната нового типа для социального обслуживания пожилых людей в Великом Новгороде".