ЕСПЧ присудил €80 тыс. россиянкам, чьи сыновья подорвались на гранате на детской площадке

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил взыскать €80 тыс. в пользу двух жительниц Читы, дети которых подорвались на гранате на детской площадке в 2008 году. Об этом ТАСС сообщила юрист Анастасия Коптеева, представляющая интересы заявительниц.

"Европейский суд по правам человека 11 февраля постановил взыскать за счет российского бюджета €80 тыс. в пользу Татьяны Вовк и Марины Богдановой, чьи дети 12 лет назад подорвались на гранате на детской площадке в Чите. Европейский суд признал, что российские власти нарушили статью 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь)", - сказала юрист.

По ее словам, ЕСПЧ взыскал в пользу заявительниц по €40 тыс. "Европейский суд отметил серьезность нарушения процессуального обязательства государства, связанного с вмешательством в право на жизнь", - добавила она.

21 апреля 2008 года 13-летний Сергей Вовк и 7-летний Артем Богданов гуляли во дворе своего дома в Чите. За две недели до этого на площадку завезли песок. Дети нашли в нем гранату, стали играть с ней, и она взорвалась. В результате травмы получили пятерь человек: четверых мальчиков увезли в больницу, пострадавшую девочку отпустили домой. Сыну Богдановой осколки попали в живот и грудь, а ребенку Вовк - в ноги. Дети получили открытые переломы и рваные раны обеих голеней.

Следствие не смогло найти виновника трагедии. Родители детей обратились в Центральный районный Читы суд с иском к Минфину России о компенсации морального вреда, но он отказал в удовлетворении исковых требований. Кассационную жалобу краевой суд оставил без удовлетворения, а надзорную жалобу суд рассматривать отказался. После этого Татьяна Вовк и Марина Богданова обратились с жалобой в Европейский суд.