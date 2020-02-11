Число рассматриваемых в особом порядке уголовных дел в 2019 году сократилось на 23%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество рассматриваемых судами в особом порядке уголовных дел уменьшилось на 23% в связи с активной позицией прокуроров в прошлом году. Об этом сообщил журналистам председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"На 23% уменьшилось количество дел, которые рассмотрены в особом порядке. Это связано, я одну из причин вижу, с позицией прокурора. Если прокурор возражает против рассмотрения дела в такой процедуре, аргументирует свое возражение, то дело рассматривается в общем порядке. Здесь более активная позиция в прошлом году была прокурорская", - сказал Лебедев.

Он отметил, что на данный момент 55% уголовных дел рассматриваются в особом порядке.

Особый порядок был введен в УПК в 2002 году. С тех пор росло число уголовных дел, рассмотренных в таком порядке. В марте 2019 года занимавший тогда должность генпрокурора России Юрий Чайка предложил отменить особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях, оставив его для рассмотрения дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.