{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Великом Новгороде откроют центр матери и ребенка для оказания высокотехнологичной помощи

Он позволит создать единую структуру оказания медпомощи женщинам и детям, расширить возможности оказания специализированной помощи, избежать дублирования работы медицинских служб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Центр матери и ребенка создадут в Великом Новгороде на базе двух медучреждений, который позволит объединить в систему оказание помощи женщине и ребенку и расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи. Идею создания такого учреждения поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Великий Новгород, сообщается во вторник на сайте правительства Новгородской области.

"Центр планируется создать на базе [Новгородской] детской областной больницы и областного родильного дома. Эту идею поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня, 11 февраля, он находится с рабочим визитом в Великом Новгороде. Министр посетил медицинские организации региона и пообщался с пациентами", - говорится в сообщении.

Как пояснила главный педиатр Новгородской области Ирина Истомина, открытие центра матери и ребенка в регионе на базе двух учреждений здравоохранения позволит создать единую структуру оказания медпомощи женщинам и детям, расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, избежать дублирования работы медицинских служб.

"Здесь [в Новгородской области] необходимо это сделать. Поменялось технологическое оснащение, и внутренние процессы тоже должны быть реструктуризированы. Конечно, когда мы меняем технологию оказания медицинской помощи, то необходимо перестраивать подразделения, подстраивать площади под оборудование, налаживать коммуникацию между детской больницей и родовспомогательным учреждением, мы поддерживаем это направление работы", - приводят в пресс-службе правительства Новгородской области слова Михаила Мурашко.

Кроме того, Мурашко оценил, как в регионе идет реализация национального проекта "Здравоохранение", осмотрел поступившее в больницы оборудование. Также в ходе визита он отметил необходимость развития первичного звена здравоохранения. "Чтобы пациент с серьезным заболеванием имел возможность находиться под постоянным наблюдением. Мы сейчас как раз рассматриваем программу [по развитию первичного звена здравоохранения Новгородской области], которую подготовил регион", - цитирует министра пресс-служба правительства области.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
В России в 2019 году за терроризм и экстремизм осудили почти 900 человек
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев уточнил, что за преступления террористической направленности осудили 540 человек, а экстремистской - 335
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС