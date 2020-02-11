В Великом Новгороде откроют центр матери и ребенка для оказания высокотехнологичной помощи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Центр матери и ребенка создадут в Великом Новгороде на базе двух медучреждений, который позволит объединить в систему оказание помощи женщине и ребенку и расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи. Идею создания такого учреждения поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Великий Новгород, сообщается во вторник на сайте правительства Новгородской области.

"Центр планируется создать на базе [Новгородской] детской областной больницы и областного родильного дома. Эту идею поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня, 11 февраля, он находится с рабочим визитом в Великом Новгороде. Министр посетил медицинские организации региона и пообщался с пациентами", - говорится в сообщении.

Как пояснила главный педиатр Новгородской области Ирина Истомина, открытие центра матери и ребенка в регионе на базе двух учреждений здравоохранения позволит создать единую структуру оказания медпомощи женщинам и детям, расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной помощи, избежать дублирования работы медицинских служб.

"Здесь [в Новгородской области] необходимо это сделать. Поменялось технологическое оснащение, и внутренние процессы тоже должны быть реструктуризированы. Конечно, когда мы меняем технологию оказания медицинской помощи, то необходимо перестраивать подразделения, подстраивать площади под оборудование, налаживать коммуникацию между детской больницей и родовспомогательным учреждением, мы поддерживаем это направление работы", - приводят в пресс-службе правительства Новгородской области слова Михаила Мурашко.

Кроме того, Мурашко оценил, как в регионе идет реализация национального проекта "Здравоохранение", осмотрел поступившее в больницы оборудование. Также в ходе визита он отметил необходимость развития первичного звена здравоохранения. "Чтобы пациент с серьезным заболеванием имел возможность находиться под постоянным наблюдением. Мы сейчас как раз рассматриваем программу [по развитию первичного звена здравоохранения Новгородской области], которую подготовил регион", - цитирует министра пресс-служба правительства области.