Департамент госбезопасности Литвы привлекли к спору о проекте Дома Москвы в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 11 февраля. /ТАСС/. Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы привлекается в качестве третьей стороны к делу о проекте Дома Москвы, в рамках которого рассматривается спор между муниципалитетом литовской столицы и публичным учреждением "Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе". Об этом решении во вторник сообщил Вильнюсский окружной административный суд.

"В связи с тем, что Вильнюсское городское самоуправление обратилось в департамент с просьбой оценить угрозы национальной безопасности от функционального назначения Дома Москвы (а эти выводы могут иметь влияние на принятие решение), судейская коллегия считает необходимым привлечь департамент госбезопасности в качестве третьей стороны", - изложил свою позицию суд.

Столичный муниципалитет отказался выдать разрешение на проведение строительных работ по завершению проекта Дома Москвы. Как заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, основанием для этого являются однозначные выводы ДГБ: этот объект якобы угрожает национальной безопасности. Оппонирующая сторона предприняла в ответ шаги в соответствии с законодательством Литовской Республики, оспорив решение мэрии в суде.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен еще несколько лет назад, но завершить объект не удается. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по планированию территорий и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. Разбирательства ведутся до сих пор.

Вильнюсский окружной административный суд назначил очередное заседание с участием привлеченной третьей стороны на 24 марта.