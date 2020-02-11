Литературную акцию "Я пишу сочинение" в Калининградской области посвятили 75-летию Победы

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Более 50 тыс. школьников и студентов в Калининградской области написали во вторник сочинения, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и завершению Восточно-Прусской операции cоветских войск, сообщили ТАСС в министерстве образования области.

"Литературную акцию "Я пишу сочинение" в этом году в области посвятили 75-летию Победы и 75-летию завершения Восточно-Прусской операции советских войск. Сочинения написали более 50 тыс. учащихся 7-11 классов школ и студентов", - сказал представитель ведомства.

Участникам акции предложили за полтора часа написать сочинения по 10 темам, в том числе посвященным штурму Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года, памятникам и мемориалам, посвященным героям Великой Отечественной войны и их подвигу, вопросам сохранения исторической памяти о войне, отражении войны в истории конкретных семей, героям современной России и их подвигу.

По результатам акции будут отобраны 10 лучших работ. Они войдут в специальный сборник, который в области опубликуют к Дню Победы. Лучших авторов пригласят на парад Победы 9 мая в Калининграде, они займут места на трибуне среди почетных гостей и ветеранов Великой Отечественной, добавил собеседник агентства.

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

С ноября 2019 года на территории области проходит эстафета "Дорогами Победы!". Во всех муниципалитетах региона в соответствие с хронологией их взятия советскими войсками проходят митинги памяти, встречи с ветеранами. Эстафета завершится в конце апреля в самом западном городе РФ - Балтийске (ранее Пиллау).