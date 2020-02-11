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Рынок детской литературы в России растет на 2-3% с 2016 года

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина отметила, что именно дети являются самым главным и активным читательским контингентом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество книг на рынке детской литературы в России в последние четыре года увеличивается на 2-3% ежегодно, сообщила во вторник директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина на пресс-конференции в честь четвертой общероссийской акции "Дарите книги с любовью".

"Рынок детской литературы у нас замечательно развивается, каждый год (с 2016 года - прим. ТАСС) этот сегмент дает прирост (наименований - прим. ТАСС) 2-3%. Дети составляют самый главный и самый активный читательский контингент. Задача наша проста - мы хотим, чтобы добрые люди собрали хорошие книги и эти книги поехали в разные населенные пункты, чтобы с этими хорошими книгами знакомилось как можно больше маленьких читателей", - сказала Веденяпина.

Акция "Дарите книги с любовью" приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля, начиная с 2012 года. Организатором акции выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя". Целью проекта авторы видят помощь библиотекам в отдаленных небольших городах и поселках - фонды необходимо пополнить новыми детскими изданиями, которые они не могут приобрести самостоятельно.

Директор РГДБ также отметила, что если четыре года назад к акции присоединилось около 600 библиотек в России, то в этом году на сайте, который РГДБ развивает совместно с Ассоциацией библиотек, зарегистрировались уже 2836 библиотек. Только за прошлый год в рамках акции было доставлено более 10 тыс. книг в библиотеки страны.

В ходе акции с 10 по 16 февраля 2020 года во многих городах и поселках всех регионов России будет работать более 2 тыс. пунктов сбора книг. В Москве главной площадкой приема изданий станет Российская государственная детская библиотека, партнер которой - транспортная компания "Деловые линии" - бесплатно доставляет собранные книги в региональные библиотеки.

Российская государственная детская библиотека - крупнейшая в мире библиотека для детей - основана в 1969 году. Фонд РГДБ насчитывает более 600 тыс. книг, журналов, газет, нотных изданий и кинофотофономатериалов.

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Россия
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