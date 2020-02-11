Президент Татарстана сообщил о региональных выплатах участникам ВОВ

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о единовременной региональной поддержке участников Великой Отечественной войны. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента республики по итогам встречи Минниханова с участником ВОВ Гарифзяном Галиевым в Балтасинском муниципальном районе Татарстана.

"Рустам Минниханов отметил, что в дополнение к федеральным выплатам в Татарстане принято решение о единовременной республиканской поддержке ветеранов войны. По 25 тыс. рублей выделят участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда". Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат еще по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, в Татарстане участники ВОВ с учетом федеральных выплат получат 100 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ в связи с 75-й годовщиной Победы. Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей. Кроме того, данную выплату получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получат также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.