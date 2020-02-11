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Власти Карелии пояснили скромную надбавку ветеранам труда в 21 рубль низкой инфляцией

Предложенная властями индексация в 21 рубль ранее вызвала негативную реакцию

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии пояснили, почему ветеранам труда в 2020 году планируется увеличить единовременную денежную выплату (ЕДВ), которая сейчас составляет около 700 рублей, всего на 21 рубль. По словам министра социальной защиты республики Ольги Соколовой, ежегодную индексацию, которую с 2008 года вообще не проводили, привяжут к уровню инфляции в стране, которая составит по прогнозу 3-3,5%.

Ежемесячная выплата ветеранам труда, компенсирующая оплату услуг телефонной связи и проезда в транспорте, в Карелии не менялась с 2008 года, что привело к обращению инициативной группы в Конституционный суд республики. Суд признал незаконными положения регионального закона и постановил прописать порядок индексации на законодательном уровне. Предложенная властями индексация в 21 рубль вызвала негативную реакцию. Секретарь Петрозаводского горкома КПРФ Сергей Андруневич 10 февраля принес в Заксобрание Карелии туалетную бумагу за 21 рубль и на заседании вручил спикеру парламента со словами, что это все, что можно купить на эту сумму.

"Индексация будет происходить в размере уровня инфляции. Каким будет установлен размер прогнозируемого федеральным бюджетом уровня инфляции, так будут изменяться выплаты. <…> 21 рубль - это сумма индексации на 2020 год, в следующем году в зависимости от того, каким будет cпрогнозирован уровень инфляции, соответственно, сумма будет автоматически пересчитана", - сказала собеседница агентства, добавив, что размер ежегодной индексации прописан в законопроекте, который будет вынесен на голосование в первом чтении на ближайшей сессии.

В случае, если законопроект будет принят депутатами карельского парламента, размер ветеранской выплаты будет увеличен уже в этом году. По словам Соколовой, региональное ведомство не планирует в ближайшее время выходить с предложением повысить непосредственный размер ЕДВ для ветеранов труда.

"Мы понимаем, что ветераны труда - это заслуженные люди, у всех у них разный размер пенсий, но эта выплата предоставляется без учета анализа нуждаемости. Все-таки основной вектор сейчас, чтобы помогать самым нуждающимся", - сказала Соколова.

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