Жительницы Калининграда пожаловались на установленную в кабинете гинеколога видеокамеру

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало доследственную проверку по сообщениям СМИ об установке камер видеонаблюдения в кабинетах гинекологов в женской консультации в Калининграде. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте управления.

Материл о видеокамерах в кабинете гинеколога был размещен во вторник в эфире телеканала НТВ. Пациентки пожаловались на то, что камеры снимают их во время посещения врача. Медики, по данным телеканала, объяснили, что видеонаблюдение ведется, чтобы предупредить конфликтные ситуации.

"Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации", - говорится на в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК РФ.

По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, ход и результаты проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.