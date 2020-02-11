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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Выходные в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта продлятся с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта. Выходные в честь праздников будут длиться по три дня - с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"Две рабочие недели - в феврале и марте - будут сокращенными в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта. Выходные по случаю праздников будут длинными - по три дня", - пояснили в Роструде.

В ведомстве отметили, что 21 февраля и 6 марта, выпадающие на пятницу, не будут сокращенными, так как на час сокращается продолжительность рабочего дня только в том случае, если он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

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