Во Владикавказе в новом учебном году всех младшеклассников обеспечат горячим питанием

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Владикавказа обеспечат горячим бесплатным питанием всех младшеклассников в новом учебном году. Такое поручение дал глава муниципального образования города Русланбек Икаев.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"Нам необходимо решить организационные и финансовые вопросы, связанные с исполнением этой задачи. Нужно, чтобы уже в сентябре этого года мы обеспечили учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием", - цитирует Икаева пресс-служба администрации местного самоуправления города.

Горячим питанием надо обеспечить около 16 тыс. учащихся, выделяя на эти цели из бюджетов всех уровней порядка 230 млн рублей в год при 2-х разовом питании и 68 млн - при одноразовом. На сегодняшний день горячим питанием обеспечиваются только дети льготной категории - это всего 1800 школьников.

Из 43-х муниципальных школ только в двух нет пищеблоков, в них организованы буфеты. Есть школы, в которых помещения под столовые приспособленные. В нескольких общеобразовательных учреждений необходимо произвести ремонт пищевых блоков.