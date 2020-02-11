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Китайская вирусная пневмония

В Германии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Число заболевших пневмонией нового типа в стране возросло до 16

ТАСС, 11 февраля. Два новых случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлены на территории Германии. Об этом во вторник вечером сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

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Отмечается, что общее число зараженных в Баварии достигло 14 человек. Таким образом, число заразившихся в Германии в целом теперь составляет 16 человек.

"Оба новых случая связаны с фирмой из Штарнберга, в которой было установлено большинство из известных на сегодня случаев", - указано в заявлении. Речь идет о компании Webasto, а именно о ее отделении в Гаутинге (район Штарнберг, Бавария), работники которого стали первыми зараженными коронавирусом на территории Германии.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.

Теги
ГерманияКитайская вирусная пневмония
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