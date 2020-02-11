Минтруд обратится к главам регионов РФ с просьбой организовать показы фильма "Особенные"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минтруд обратится к региональным властям с просьбой организовать для работников социальной сферы показы фильма "Особенные" о жизни людей с ментальными отклонениями. Об этом заявил во вторник глава Минтруда Антон Котяков после просмотра фильма в Доме журналистов, организованного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

"Мы сегодня выступили с инициативой со стороны министерства социальной защиты направить обращения к губернаторам организовать подобные показы на территории всей России. Я думаю, что сотрудникам служб социальной защиты, сотрудникам министерств на местах будет полезно лишний раз посмотреть на ту жизнь, которой живут граждане с ментальными отклонениями. Это заставляет задуматься над тем, что мы делаем", - сказал министр.

Фильм рассказывает о двух мужчинах Бруно (Венсан Кассель) и Малике (Реда Катеб), которые на протяжении 20 лет оказывают помощь детям с тяжелыми формами аутизма. Герои являются руководителями благотворительных организаций, сотрудничающих друг с другом. Чтобы оказывать помощь большему числу детей, мужчины формируют команды молодых людей из неблагополучных районов, занимающиеся теми случаями, от которых отказались все остальные.

В фильме были сняты дети, действительно страдающие аутизмом. Премьера фильма "Особенные" состоялась в московском кинотеатре "Октябрь" 4 декабря 2019 года. Картина является работой режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша.