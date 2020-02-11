{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд обратится к главам регионов РФ с просьбой организовать показы фильма "Особенные"

По мнению главы министерства, сотрудникам служб социальной защиты будет полезно посмотреть, как живут люди с ментальными отклонениями

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минтруд обратится к региональным властям с просьбой организовать для работников социальной сферы показы фильма "Особенные" о жизни людей с ментальными отклонениями. Об этом заявил во вторник глава Минтруда Антон Котяков после просмотра фильма в Доме журналистов, организованного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

"Мы сегодня выступили с инициативой со стороны министерства социальной защиты направить обращения к губернаторам организовать подобные показы на территории всей России. Я думаю, что сотрудникам служб социальной защиты, сотрудникам министерств на местах будет полезно лишний раз посмотреть на ту жизнь, которой живут граждане с ментальными отклонениями. Это заставляет задуматься над тем, что мы делаем", - сказал министр.

Фильм рассказывает о двух мужчинах Бруно (Венсан Кассель) и Малике (Реда Катеб), которые на протяжении 20 лет оказывают помощь детям с тяжелыми формами аутизма. Герои являются руководителями благотворительных организаций, сотрудничающих друг с другом. Чтобы оказывать помощь большему числу детей, мужчины формируют команды молодых людей из неблагополучных районов, занимающиеся теми случаями, от которых отказались все остальные.

В фильме были сняты дети, действительно страдающие аутизмом. Премьера фильма "Особенные" состоялась в московском кинотеатре "Октябрь" 4 декабря 2019 года. Картина является работой режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Германии выявили два новых случая заражения коронавирусом
Число заболевших пневмонией нового типа в стране возросло до 16
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС