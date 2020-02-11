Постпредство России при ООН запустило спецпроект в соцсетях о российских дипломатах

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Постпредство РФ при ООН совместно со Службой новостей всемирной организации запустили спецпроект о российских и советских дипломатах на службе ООН. Акция приурочена ко Дню дипломата, отмечаемому 10 февраля.

"Благодаря совместной медийной кампании был показан важный аспект взаимодействия с ООН нашей страны, представители которой с самого основания Организации успешно курировали и продолжают возглавлять самые ответственные и значимые направления ее деятельности", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель постпредства и куратор проекта Федор Стржижовский.

"Востребованность отечественных специалистов на наднациональном уровне также свидетельствует о высоких стандартах отечественной школы дипломатии, пользующейся заслуженным уважением во всем мире, - подчеркнул он. - При этом расширение кадровой представленности России в рамках ООН - один из ключевых приоритетов, в целом высвечивающих активную роль нашей страны в международных делах на фоне увеличения значения многосторонней дипломатии".

Проект включает в себя интервью с россиянами, которые сейчас занимают высокие посты в ООН, - главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, руководителем Управления по вопросам правосудия и верховенства права в Департаменте по миротворческим операциям Дмитрием Титовым.

Кроме того, на аккаунтах постпредства РФ и ООН в Twitter и Facebook публикуются историко-документальные материалы, рассказывающие о наиболее ярких фигурах советской и российской дипломатии прошлого, занимавших значимые посты во всемирной организации.