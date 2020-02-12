Госдума обсудит ряд законопроектов об упрощении процесса получения гражданства РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроекты, направленные на отмену собеседования для украинцев и белорусов при получении статуса носителя русского языка, а также на сокращение срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Оба документа будут рассмотрены во втором чтении. Согласно одному из них, граждане Республики Беларусь и Украины могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования со специальной комиссией при условии, что данные лица либо их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Статус носителя языка дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Второй законопроект направлен на сокращение с шести до трех месяцев срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в случае подачи заявления на территории России. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

На второе чтение также вынесен законопроект, отменяющий административную ответственность при использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы и искусства. Речь идет о случаях, когда подобная символика или атрибутика демонстрируется для формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма или же когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма или экстремизма.