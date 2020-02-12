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"Известия": ОП предложила штрафовать соцсети за посты с оскорблениями власти и госсимволов

По данным издания, члены Общественной палаты России планируют направить эту инициативу в Госдуму и Совет Федерации уже на этой неделе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Общественная палата России (ОП) выступила с инициативой штрафовать социальные сети, в которых появляются сообщения и посты с оскорблениями институтов власти РФ, государственных символов и общества. Члены ОП планируют направить соответствующее предложение в Госдуму и Совет Федерации уже на этой неделе, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на ОП.

"Речь идет о том, что, если социальная сеть не удалила совершенно очевидную публикацию, в которой оскорбляется символ государственной власти, то за каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона", - пояснил изданию председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, всего в период с 6 декабря 2019 года по 30 января 2020 года в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook и Twitter были выявлены 699 ссылок на материалы, содержащие явные признаки неуважения к власти, государственным символам и обществу. Из приведенных социальных сетей только "ВКонтакте" ответили на обращение Малькевича и отказались удалять соответствующий контент.

В пресс-службе "ВКонтакте" газете отказались от комментария законпроекта, указав, что не дают оценок подобным документам. В Instagram, Facebook и Twitter на запрос "Известий" не ответили.

В Госдуме инициативу оценили весьма положительно, а в Совфеде отметили, что она заслуживает детального обсуждения. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что не осведомлен о предложении Общественной палаты, в связи с чем не готов его комментировать.

В марте прошлого года в РФ вступили в силу два закона - о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ. Госдума приняла эти законы 7 марта, Совет Федерации одобрил 13 марта, а 18 марта их подписал президент России Владимир Путин. Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополнил перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

В соответствии с законом Роскомнадзор должен уведомить редакцию сетевого издания о необходимости удаления недостоверной информации, а издание обязано незамедлительно удалить такие материалы. Если редакция не предпринимает необходимые действия, Роскомнадзор направляет операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию". Если владелец сайта удаляет недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности уведомления" сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу. Кроме того, в соответствии с законом были также введены штрафы за распространение фейковых новостей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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