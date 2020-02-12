В КНДР не зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19

СЕУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. КНДР не зарегистрировала ни одного случая заболевания заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает в среду южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне.

Миссия ВОЗ "не получала уведомлений о случаях заражения от Министерства здравоохранения Корейской народно-демократической республики", отмечает Yonhap. Представительство организации в Пхеньяне также отметило, что "предоставляет КНДР необходимые реагенты и средства защиты для медработников, включая очки, перчатки, маски и костюмы".

Ранее власти народной республики приняли решение приостановить на неопределенный срок международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию для предотвращения распространения инфекции. Карантинные меры введены для дипломатов и сотрудников международных организаций, которые работают в Пхеньяне. В частности, всем иностранцам предписывается до 15 февраля не покидать пределы посольств, а также дипломатического квартала столицы КНДР, где находятся ряд представительств международных организаций и жилые здания.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.