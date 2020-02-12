Таиланд ужесточает безопасность на судах после аварии двух катеров, где погибли дети из РФ

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Таиланда поручило департаменту портов ужесточить меры безопасности на судах после столкновения двух туристических катеров возле острова Пхукет, в результате которого погибли двое российских детей. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

Заместитель министра транспорта Атират Ратанасатэ сказал, что должностные лица в департаменте портов проводят свое расследование и допрашивают капитанов двух судов, чтобы установить точную причину аварии. Капитанам были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем за собой смерть и травмы, а их лицензии были отозваны. По словам чиновника, во избежание подобных трагедий в будущем департаменту было поручено пересмотреть меры безопасности на судах, а также проверить капитанов и операторов на соответствие установленным властями стандартам.

Министерство транспорта также распорядилось провести курсы по повышению уровня знаний техники безопасности для капитанов судов и попросило операторов обеспечить строгое их соблюдение. "Те, кто нарушает законы, будут лишены лицензий на два года", - добавил чиновник.

Ратанасатэ отметил, что для некоторых каналов, большинство из которых узкие и неглубокие, установлено ограничение скорости в пять узлов (около 9 км/ч - прим. ТАСС). По информации издания, канал, где в понедельник произошла авария, с тех пор был углублен. Департамент портов запросил дополнительный бюджет в следующем году, чтобы нанять подрядчиков для углубления других каналов на Пхукете.

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.