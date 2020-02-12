{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Таиланд ужесточает безопасность на судах после аварии двух катеров, где погибли дети из РФ

По информации издания Bangkok Post, канал, где произошла авария, с тех пор был углублен

БАНГКОК, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта Таиланда поручило департаменту портов ужесточить меры безопасности на судах после столкновения двух туристических катеров возле острова Пхукет, в результате которого погибли двое российских детей. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

Заместитель министра транспорта Атират Ратанасатэ сказал, что должностные лица в департаменте портов проводят свое расследование и допрашивают капитанов двух судов, чтобы установить точную причину аварии. Капитанам были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем за собой смерть и травмы, а их лицензии были отозваны. По словам чиновника, во избежание подобных трагедий в будущем департаменту было поручено пересмотреть меры безопасности на судах, а также проверить капитанов и операторов на соответствие установленным властями стандартам.

Министерство транспорта также распорядилось провести курсы по повышению уровня знаний техники безопасности для капитанов судов и попросило операторов обеспечить строгое их соблюдение. "Те, кто нарушает законы, будут лишены лицензий на два года", - добавил чиновник.

Ратанасатэ отметил, что для некоторых каналов, большинство из которых узкие и неглубокие, установлено ограничение скорости в пять узлов (около 9 км/ч - прим. ТАСС). По информации издания, канал, где в понедельник произошла авария, с тех пор был углублен. Департамент портов запросил дополнительный бюджет в следующем году, чтобы нанять подрядчиков для углубления других каналов на Пхукете.

Согласно данным посольства РФ в Таиланде, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.

Теги
ТаиландРоссия
Реклама на ТАСС
"Ъ": ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
По данным газеты, разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС