Профильный комитет Госдумы рекомендовал восстановить индексацию пенсий для опекунов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию страховых пенсий для опекунов. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы единороссов Андрей Исаев.

Инициативой предлагается с 1 июля 2020 года индексировать пенсии для опекунов и попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно по договору.

"Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По предварительной оценке, будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29,6 тыс. опекунов, следует из сопроводительных материалов. Расходы бюджета на эти цели в 2020-2022 годах должны составить более 4,7 млрд рублей.

Как ранее подчеркивал Неверов, документ подготовлен депутатами совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ по поручению главы государства.