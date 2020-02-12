{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Профильный комитет Госдумы рекомендовал восстановить индексацию пенсий для опекунов

По предварительной оценке, будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29,6 тыс. опекунов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию страховых пенсий для опекунов. Авторами документа выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы единороссов Андрей Исаев.

Инициативой предлагается с 1 июля 2020 года индексировать пенсии для опекунов и попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно по договору.

"Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По предварительной оценке, будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29,6 тыс. опекунов, следует из сопроводительных материалов. Расходы бюджета на эти цели в 2020-2022 годах должны составить более 4,7 млрд рублей.

Как ранее подчеркивал Неверов, документ подготовлен депутатами совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ по поручению главы государства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Почему родители учат уроки с детьми? И правильно ли это? Отвечают мама, психолог и педагог
Надо ли делать домашнее задание вместе с ребенком? Или пусть сразу привыкает к самостоятельности? Как не раздражаться, если что-то не получается? И что делать, чтобы со временем ребенок смог учить уроки сам? На наши вопросы ответили мама пятиклассника Анна, семейный психолог Наталья Панфилова и директор школы №1520 имени Капцовых, "Учитель года России — 2012" Вита Кириченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС