Совфед одобрил закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволяет присваивать звание "Ветеран военной службы" тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

Как отмечают в пояснительных материалах авторы инициативы, в настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы.

"Федеральный закон устраняет данную социальную несправедливость. Он устанавливает, что граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы", - говорится в сопроводительных документах.

По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан, на которых будет распространяться данный закон. Расходы на реализацию данного закона составят 500 тыс. рублей из расчета доплаты за звание "ветеран военной службы" (500 рублей на человека).

"Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами России и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ", - отмечают авторы.