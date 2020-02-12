Власти Петербурга раскритиковали сбежавшую из-под карантина по коронавирусу россиянку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Несоблюдение карантина по нераспространению коронавирусной инфекции угрожает здоровью нарушителя и окружающих, а также является административным правонарушением. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявили представители Роспотребнадзора и комитета здравоохранения Петербурга, комментируя информацию о россиянке, самовольно покинувшей больницу во время карантина.

Накануне широкую огласку в СМИ получила произошедшая в Петербурге история: вернувшаяся в начале февраля из Китая девушка самовольно покинула клиническую инфекционную больницу имени Боткина, где должна была находиться на карантине. Чтобы сбежать из изолированного бокса, россиянка разблокировала замок, замкнув электрическую цепь.

"Эта пациентка совершила административное правонарушение, поскольку она прибыла из Китая в начале этого месяца, имела симптомы респираторной вирусной инфекции, была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар. Ей было дано предписание, которое она не имела права нарушать. Это может быть опасным, если человек болеет вирусной инфекцией, болеет гриппом, не заботится ни о себе, ни о своем здоровье, ни о здоровье окружающих", - сообщила журналистам руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец добавил, что девушку необходимо изолировать. "С точки зрения инфекционного заболевания, естественно, она должна быть изолирована для того, чтобы предотвратить распространение инфекции", - сказал он.