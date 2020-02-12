Песков: ряд опросов свидетельствует о росте уровня доверия к Путину в начале этого года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Итоги опросов об уровне доверия президенту РФ Владимиру Путину зависят от их методики, в Кремле принимают во внимание результаты разных исследований. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные "Левада-центра" о снижении числа граждан РФ, доверяющих президенту.

По словам Пескова, в Кремле принимают к сведению и этот опрос, и другие опросы, которые говорят об иных тенденциях. "Это зависит от методики. Есть и другие опросы, других социологических организаций, которые свидетельствуют, наоборот, о повышении доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируются ли какие-либо меры по повышению уровня популярности главы государства. "Сам президент не является сторонником таких мер и считает, что наилучшая мера - это ежедневная работа главы государства", - подчеркнул пресс-секретарь.