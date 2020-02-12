{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: ряд опросов свидетельствует о росте уровня доверия к Путину в начале этого года

Так представитель Кремля комментировал данные "Левада-центра" о снижении числа россиян, доверяющих президенту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Итоги опросов об уровне доверия президенту РФ Владимиру Путину зависят от их методики, в Кремле принимают во внимание результаты разных исследований. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные "Левада-центра" о снижении числа граждан РФ, доверяющих президенту.

По словам Пескова, в Кремле принимают к сведению и этот опрос, и другие опросы, которые говорят об иных тенденциях. "Это зависит от методики. Есть и другие опросы, других социологических организаций, которые свидетельствуют, наоборот, о повышении доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируются ли какие-либо меры по повышению уровня популярности главы государства. "Сам президент не является сторонником таких мер и считает, что наилучшая мера - это ежедневная работа главы государства", - подчеркнул пресс-секретарь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков заявил, что запрета комментировать дело "Сети" в администрации президента нет
Говоря о публикации родственниками осужденных по делу "Сети" обращений, пресс-секретарь президента сообщил, что в Кремле их пока не имели возможность прочитать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС