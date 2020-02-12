Астраханские депутаты предложили выплачивать компенсации сельским медсестрам и акушеркам

АСТРАХАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области направили обращение в Госдуму с предложением предоставлять компенсационные выплаты не только сельским врачам и фельдшерам, но и сельским медсестрам и акушеркам. Инициатива будет востребована во многих регионах, в том числе в Астраханской области, где есть дефицит среднего медперсонала на селе, сообщил в среду журналистам спикер облдумы Игорь Мартынов.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году в селах области планируется построить сразу 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. При этом, по информации пресс-службы администрации области, уже сейчас 12 ФАП в регионе не укомплектованы средним медицинским персоналом, а в 13 работает только один специалист, иногда даже по совместительству. Потребность во врачах в регионе составляет 350 вакантных ставок (128 - в районных больницах), в среднем медперсонале - 218 ставок, (в сельских районах - 118).

"Я убежден, что необходимое число ФАП будет построено в регионе. Только вопрос в том, кто будет там работать. Там же не только врач или фельдшер должен быть, но и медсестры. <…> Мы выступили с инициативой расширить категории медицинских работников, имеющих право на единовременную компенсационную выплату в случае прибытия или переезда на работу в сельские населенные пункты. Рассчитываем, что наши федеральные коллеги поддержат это предложение", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что предлагается изменить госпрограмму "Развитие здравоохранения" и включить медсестер и акушерок в перечень медицинских работников, имеющих право на получение единовременной компенсационной выплаты. Инициатива уже получила одобрение Южно-Российской парламентской ассоциации, а также Минздравом РФ.

Сейчас в России действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", задачами которых является привлечение медиков в сельскую местность. Так, врач после переезда в село может получить 1 млн рублей в качестве безвозмездной компенсации, фельдшер - 500 тыс. рублей.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, сейчас в области не хватает участковых врачей-терапевтов и педиатров, врачей скорой медицинской помощи, психиатров, офтальмологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов в районных больницах. Дефицит медиков связан в том числе с "миграцией кадров" - многие врачи уезжают в крупные города или устраиваются на работу вахтами в другие регионы. Для того, чтобы привлечь молодежь в медицину, профориентацию начинают со школы, в профильном колледже и Астраханском медуниверситете ведется целевой набор студентов. Кроме того, престиж профессии пытаются повысить за счет современного медоборудования, качественных условий труда и стажировок в отечественных и зарубежных медцентрах.